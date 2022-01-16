16 января 2022 | Время чтения 6 мин

Ариф Асалыоглу, , 16:42 — REGNUM На следовавшем из Турции корабле изъято 220 килограммов сильнодействующего наркотика

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет Aktif Haber, хорватская полиция изъяла 220 килограммов сильнодействующего наркотика на корабле, направляющемся через Турцию в порт Плоче на Адриатическом побережье. Это является самой большой партией наркотика, изъятой в стране за один раз. Согласно заявлению полиции, изъятый на корабле наркотик находился в свинцовых слитках. На следовавшем из Колумбии корабле, кроме данного наркотического вещества, было обнаружено еще 62 килограмма наркотика другого вида. Рыночная стоимость наркотиков, изъятых в ходе двух рейдов, составила 17 миллионов евро. Сообщается, что наркотики были нелегально ввезены с целью реализации на западноевропейском рынке.

ОАЭ: «Турецкая лира ослабла. Мы воспользуемся этой возможностью»

Как передает Sözcü со ссылкой на Financial Times, глава правления Abu Dhabi Development Holding (ADQ) Мохаммед Хассан Аль Сувайди заявил о выделении денежных средств для инвестирования в Турцию. Он также отметил, что ослабление турецкой лиры может открыть новые возможности. «Если смотреть в долгосрочной перспективе, то сейчас самое время покупать активы в Турции», — сказал Аль Сувайди. По его словам, они ведут переговоры по ряду вопросов с Фондом благосостояния Турции, и входящие в его состав компании принимают в этом активное участие.

Мохаммед Хассан Аль Сувайди Enec.gov.ae

Совместное заявление относительно событий в Казахстане

Согласно сообщению NTV, члены правящей Партии справедливости и развития, Республиканской народной партии, Партии националистического движения и «Хорошей» партии сделали совместное заявление относительно событий в Казахстане. «Турция, которая была рядом с Казахстаном с самого первого дня его независимости, будет и впредь оказывать всяческую поддержку для установления в нём мира и стабильности, что имеет жизненно важное значение для всего региона в целом. Мы с беспокойством следим за развитием событий в братском Казахстане. Стабильность и мир в Казахстане так же важны для нас, как и мир и спокойствие в нашей стране. Мы безмерно рады тому, что благодаря здравому смыслу казахстанцев и благоразумному подходу властей беспорядки прекратились и ситуация в стране начала постепенно нормализоваться», — говорится в заявлении.

Сопредседатель ДПН Селахаттин Демирташ удостоен награды «За политическое мужество»

Как пишет Duvar, экс-сопредседатель Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ, отбывающий наказание в тюрьме строгого режима в Эдирне, отмечен наградой «За политическое мужество», присуждаемой Институтом Франсуа Миттерана впервые. В церемонии награждения, состоявшейся в Париже, принял участие сопредседатель Комиссии по международным отношениям ДПН Хишъяр Озсой. «Несмотря на то, что награда присуждена мне, я принимаю ее от имени всех членов ДПН, находящихся в заключении. Для меня и для миллионов курдов на самом деле есть два Миттерана — Франсуа Миттеран и Даниэль Миттеран. Я с глубочайшим уважением отношусь к обеим выдающимся личностям, оставившим след в нашей памяти и внесшим большой вклад в развитие европейских ценностей. Как известно, несмотря на решения Европейского суда по правам человека, я не могу быть с вами, так как все еще нахожусь в тюрьме в Эдирне. Я верю, что благодаря нашему сопротивлению и вашей поддержке однажды наступит конец этому чудовищному беззаконию, подрывающему европейские ценности», — говорится в письме Демирташа, которое он отправил на церемонию награждения.

Селяхаттин Демирташ hussekizil

Турция запустила в космос первый отечественный «карманный» спутник Grizu-263

Как передает FOX TV, с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в США в космос был запущен первый турецкий «карманный» спутник Grizu-263A, разработанный Университетом им. Бюлента Эджевита. Спутник Grizu-263A, над которым работали на протяжении двух лет, весит 250 грамм и имеет габариты 5 см х 5 см х 5 см. Планируется, что спутник кубической формы будет размещен на низкой околоземной орбите на высоте 525 километров и прослужит 56 месяцев.

Ракета Falcon 9 SpaceX

Акцент на Османе Кавале и Стамбульской конвенции

Как сообщает Ahval News, Human Rights Watch обнародовала «Всемирный доклад — 2022», в котором дана оценка 100 странам с точки зрения прав человека. В отчете широко освещаются нарушения прав человека в Турции и давление на оппозиционные группы. «В Турции ограничиваются и нарушаются права представителей СМИ, правозащитников, сообщества ЛГБТИ+, курдских политических активистов и других лиц, которых правительство считает оппозиционерами», — говорится в докладе. В докладе также содержится критика в адрес Турции относительно выхода последней из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин и неисполнения решения Европейского суда по правам человека в отношении Османа Кавалы.

Осман Кавала (сс) Janbazian

Эрдоган: «Несмотря на все предпринятые нами шаги, мы не увидели от ЕС должной реакции»

Согласно сообщению Devrim, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к послам государств — членов ЕС в президентском дворце Чанкая в Анкаре. «Пандемия негативно сказалась и на странах ЕС. Дискуссии относительно будущего Союза в связи с выходом Великобритании из Европейского союза обрели новое течение. Перед лицом многих проблем, прежде всего создания общей иммиграционной политики, ксенофобии и исламофобии, ЕС не смог предпринять каких-либо существенных шагов. Мы приложили усилия для налаживания конструктивного диалога и дипломатии. Провели переговоры по вопросам климата, безопасности и миграции. Однако несмотря на все предпринятые нами шаги, мы не увидели от ЕС должной реакции. В отношении нас применена тактика отвлечения внимания», — говорится в обращении.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Члены научного комитета Серхат Унал и Мине Дурусу Танрыовер объявили результаты третьей фазы клинических испытаний отечественной вакцины против COVID-19 Turkovac, которые проводились на 1182 добровольцах. «Побочные эффекты от Coronavac и Turkovac идентичны. Вакцина Turkovac так же безопасна и эффективна, как и Coronavac», — сказала Танрыовер.

Дело по факту контрабанды наркотиков из Колумбии в Стамбул сдвинулось с мертвой точки. В результате 16-месячной работы полиции Стамбула удалось задержать 14 человек, имеющих отношение к 4,9 тонны наркотиков, изъятых в порту Буэнавентура 3 апреля 2020 года. Власти Колумбии заявили, что изъятые наркотики будут отправлены в Стамбул. Также названы имена их покупателей и владельцев.

По данным Центробанка Турецкой Республики, в ноябре в Турцию поступило 4 миллиарда 462 миллиона долларов, источник которых неизвестен. Примечательно, что денежные средства неизвестного происхождения поступили в ноябре 2021 года, когда наблюдался самый резкий рост курс доллара за последние 20 лет в 40,3%.

Говоря о том, что авторитарные лидеры воспользовались пандемией COVID-19, чтобы ослабить независимость центральных банков, Foreign Policy приводит в пример главу правящей Партии справедливости и развития Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турция обновила «рекорд» по суточному числу инфицированных коронавирусом. По данным минздрава, за последние сутки коронавирус выявлен у 74 266 человек, умерло 137 человек.

Обильные осадки в Мармарисе парализовали повседневную жизнь. За последние 4 дня выпала 1/3 годовой нормы осадков, что составило 414,6 килограмма на квадратный метр, тогда как средняя норма осадков в данном районе составляет 1126 килограммов на квадратный метр в год.