Рига, , 13:14 — REGNUM Латвии необходимо найти дополнительный медперсонал, т.к. стране грозит эпидемия инфарктов, инсультов и онкозаболеваний, заявил семейный врач Айнис Дзалбс, передает LSM.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, семейные врачи имели большую загрузку и до эпидемии COVID-19. В настоящий момент нагрузка выросла в несколько раз.

«Пациенты жалуются, что до семейных врачей очень трудно дозвониться: все телефоны перегружены ковид-пациентами. Мы стараемся по максимуму уделять время пациентам, которым нужна острая помощь. Но абсолютно не хватает ресурсов, чтобы заниматься, например, ведением и осмотром пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, с онкозаболеваниями», — отметил врач.

Сложная ситуация сложилась и с выявлением онкологических заболеваний на ранней стадии. Теперь медики полностью заняты вакцинацией и лечением COVID-19.

Дзалбс призвал правительство решать вопрос с нехваткой медсестер, фельдшеров и регистраторов как можно скорее.