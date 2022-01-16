Красноярск, 16 января, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Красноярске вынесли приговор сотруднику частой клиники, обвиняемому в краже денег с банковской карты пациента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, инцидент произошёл в сентябре 2021 года.

Publicdomainpictures.net Врач

Потерпевший обратился в полицию, рассказав, что на время лечения в медцентре он сдал сотрудникам свои личные вещи и телефон. После выписки он выяснил, что с его банковской карты исчезли 360 тыс. рублей.

Подозрение пало на одного из работников клиники. По данным ведомства, на рабочем месте он играл в онлайн-казино и потерял все свои деньги. Пытаясь отыграться, мужчина взял из сейфа телефон клиента и перевёл на свой счёт крупную сумму денег.

«Похищенными денежными средствами он пополнил лицевой счет в приложении онлайн-казино. Злоумышленник рассчитывал, что вернет деньги после выигрыша. В ходе следствия обвиняемый полностью возместил ущерб потерпевшему», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье «кража с банковского счёта». В результате суд признал обвиняемого виновным и приговорил к штрафу в размере 50 тыс. рублей.