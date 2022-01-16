Канберра, , 13:01 — REGNUM На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, заменит Сальваторе Карузо из Италии, который занимает 150-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 15 января сообщает пресс-служба турнира.

Новак Джокович (сс) Carine06

При этом Карузо, который проиграл в финале квалификации представителю Японии Таро Даниэлю, теперь выступит на турнире под первым номером посева. В матче первого круга итальянский теннисист 17 января встретится с другим спортсменом из Сербии — Миомиром Кецмановичем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение не удовлетворить апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, на решение об аннулировании его визы на въезд в Австралию принял австралийский федеральный суд.