Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Премьера второго сезона американского драматического сериала «Эйфория» стала самой просматриваемой цифровой премьерой на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом сообщает портал Deadline.

HBO JasonParis

Представители телевизионной сети HBO заявили, что премьера второго сезона «Эфории» собрала 2,4 млн зрителей. В компании отметили, что стартовые показы второго сезона сериала набрали в девять раз больше просмотров, чем премьера первого сезона в 2019 году.

Сериал «Эйфория» создан Сэмом Левинсоном на основе одноимённого израильского мини-сериала специально для телеканала HBO. Первый сезон сериала был показан в июне 2019 года.

Компания WarnerMedia (в которую входит телеканал HBO) запустила стриминговый сервис HBO Max в мае 2020 года. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в конце 2020 года компания начала проводить показы своих крупных фильмов на стриминговом сервисе одновременно с кинотеатральной премьерой.