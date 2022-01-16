Оттава, 16 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Селин Дион отменила концерты в Северной Америке в связи с сильными мышечными спазмами. Об этом канадская поп-певица написала на официальном сайте.

Скриншот с YouTube Селин Дион

«Концерты требуют много усилий в плане организации и подготовки, поэтому сегодня мы должны были принять решения, которые повлияют на планы на 2 месяца вперед», — написала певица, отметив, что ей «просто нужно быть более терпеливой и следовать медицинскому режиму».

В публикации отмечается, что будут отменены все концерты в Северной Америке в период с 9 марта по 22 апреля.

Следующий концерт канадской певицы должен состояться 20 мая в Бирмингеме (Великобритания).