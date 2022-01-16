Сан-Антонио, США, 16 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» переиграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио и закончилась в пользу хозяев со счетом 101:94.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Клипперс» Амир Коффи, который набрал в матче 20 очков.

У «Сан-Антонио» наиболее результативными оказался защитник Деррик Уайт, набравший во встрече 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Сан-Антонио» 17 января дома сыграет с командой «Финикс Санз», а «Клипперс» 18 января также на домашнем паркете встретится с клубом «Индиана Пэйсерс».