Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM Главу администрации Атырау (Казахстан) Кайрата Уразбаева освободили от должности, сообщили в пресс-службе акима региона.

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Акима освободили от должности распоряжением «на основании поданного заявления». Обязанности главы администрации Атырау будет выполнять его заместитель — Жумабек Каражанов.

Во время митинга в Атырау 4 января Уразбаев не вышел к протестующим, отмечает Sputnik Казахстан. С 31 декабря он находился в трудовом отпуске, а затем — на больничном.

2 января в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цен на газ. В Атырау манифестанты пытались штурмом взять здание горадминистрации.