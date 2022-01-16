Белград, 16 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на референдуме, который призван внести изменения в конституцию республики в рамках сближения сербского законодательства со стандартами Евросоюза. Референдум проходит в Сербии сегодня, 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Голосование на референдуме стартовало в 7:00 по местному времени (9:00 по московскому времени). Продлится оно до 20:00 по местному времени. Всего в Сербии открыты 8029 избирательных участков. При этом избирательные участки так и не были открыты для сербов в Косово — там они могут проголосовать только по почте или в канцелярии по связи в Приштине.

Президент Вучич, который и является инициатором данного референдума, проголосовал около 9:00 по местному времени на избирательном участке в детском саду в районе Нови-Београд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на референдуме решается вопрос об изменениях Конституции Сербии, касающихся порядка выбора судей и во все органы правовой системы, а также назначения прокуроров.