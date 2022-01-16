Москва, , 12:35 — REGNUM «Госуслуги» разослали предупреждение об участившихся случаях мошенничества.

Госуслуги Digital.gov.ru

В предупреждении сообщается, что участились случаи мошенничества с аккаунтами. Сервис призывает не сообщать никому код из SMS: сотрудники «Госуслуг» никогда не запрашивают данную информацию. Также рекомендуется использовать допспособы защиты личных данных (настроить контрольный вопрос и включить вход по SMS.

15 января «Коммерсант» сообщил, что мошенники начали звонить гражданам от имени сотрудников портала и просить код из SMS якобы для привязки QR-кода к странице пользователя.

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