Бостон, США, 16 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Чикаго Буллз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра прошла на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счетом 114:112 в пользу хозяев.

При этом самым результативным игроком встречи стал черногорский центровой «Чикаго» Никола Вучевич, который набрал в матче 27 очков.

В составе «Бостона» наиболее результативными оказался лёгкий форвард Джейсон Тейтум, оформивший во встрече дабл-дабл с 23 очками и 12 подборами.

Отметим, в следующем матче «Бостон» 17 января дома сыграет с командой «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Чикаго» в этот же день гостях встретится с клубом «Мемфис Гриззлиз».