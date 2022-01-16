Москва, , 12:27 — REGNUM Объём выданных российскими банками кредитов на покупку автомобилей в 2021 году достиг рекордно высокого уровня в 1,1 трлн рублей. Об этом сообщает портал «Банки.ру».

Автокредит Pictures of Money

В сравнении с 2020 годом объём выданных автокредитов вырос почти в полтора раза. Всего в 2021 году сделки по приобретению транспортных средств зарегистрировали более 1 млн жителей России.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов отметил, что главным сдерживающим фактором рынка в 2021 году стал глобальный дефицит электронных компонентов. Он добавил, что эта проблема сохранится и в первой половине 2022 года.

Начальник управления организации продаж автокредитов Банка ВТБ Владимир Высоцкий объяснил, что на российский авторынок в 2021 году также повлияли отложенный спрос из-за пандемии, низкие ставки кредитования и программа господдержки. Он добавил, что по итогам года эксперты ждут небольшого роста рынка автокредитов в случае умеренной денежно-кредитной политики ЦБ РФ. В этом случае объём выданных в 2022 году автокредитов может превысить 1,2 трлн рублей.

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