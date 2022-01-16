Улан-Удэ, , 12:25 — REGNUM В Бурятии охват населения республики телевидением составил 98,2%, радиовещанием — 52,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Телевидение

В 2020 году в республике выходило в свет 47 газет и 32 журнала и другие периодические издания. Общий годовой тираж прессы составлял около 12 млн экземпляров.

Эти данные в службе статистики представили ко Дню российской печати, который отмечается 13 января. Праздник был учреждён постановлением президиума Верховного совета РСФСР от 28 декабря 1991 года и посвящён изданию первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого.