Озёрск, Челябинская область, 16 января, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области 23-летнего ранее неоднократно судимого гражданина будут судить за хищение денег у своей девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

40.мвд.рф Кража денег

По данным полиции, местная жительница познакомилась с ним на сайте знакомств и предоставила ему жильё. А затем, перед расставанием, гражданин воспользовался мобильным телефоном женщины и с его помощью отправил деньги дамы на электронные ячейки своих знакомых, а после этого похитил сам телефон.

Общая сумма ущерба превысила 82 тыс. рублей. Он пока не возмещён. Обвиняемый дожидается суда под домашним арестом. Ему предстоит отвечать за кражу и мошенничество.