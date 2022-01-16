Чита, , 12:16 — REGNUM В министерстве науки и образования Забайкальского края проинформировали о финансировании горячего питания учащихся начальных классов в 2022 году. Подробности 16 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Бесплатные школьные обеды в Чите Мэрия Читы

«Финансирование горячего питания школьников начальных классов осуществляется из средств федерального бюджета с соответствующим софинансированием краевого бюджета. На начало 2021 года расчетная норма в день не составляла 106 рублей, но за счет неиспользованных средств в результате дистанционного обучения норма была перерасчитана с учетом имеющейся экономии.

Общее освоение средств на горячее питание младших школьников в Забайкальском крае 2021 году составило 818,1 миллиона рублей, бюджетом 2022 года на эти же цели предусмотрено 941,1 миллиона рублей. Если в течение 2022 года будет складываться экономия, то денежная норма дня также будет увеличиваться», — сообщили в министерстве образования Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что Забайкалье выполнило поручение президента России Владимира Путина, организовав бесплатные горячие завтраки и обеды во всех школах (543 образовательных организации) региона, реальное положение в этой сфере далеко от идеального.

По данным краевой Счётной палаты, имеются факты несоблюдения организаторами питания требований к меню.

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