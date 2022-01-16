Брюссель, , 12:16 — REGNUM Первая партия воды из Северного моря сделана пригодной для питья в Ньюпорте (Бельгия), передает The Brussels Times.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Опреснительная установка удаляет минеральные компоненты из морской воды (соли и минералы). Это первый шаг в рамках крупномасштабного проекта, который позволит иметь достаточное количество пресной воды, даже во время сильных засух, пишет ИА Красная Весна.

Северная Бельгия имеет ограниченный запас пресной питьевой воды, особенно в Западной Фландрии. Проект является важным шагом на пути к поиску новых надежных источников питьевой воды.

В проекте участвуют три компании: Aquaduin, De Watergroep, Farys. К 2025 г. планируется построить новый завод, способный преобразовывать солоноватую воду.