Денвер, США, , 12:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» уверенно обыграл команду «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Никола Йокич All-Pro Reels

Игра прошла на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась со счетом 133:96 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Наггетс» Бонс Хиланд, который оформил в матче дабл-дабл с 23 очками и 10 подборами. Его одноклубник — сербский центровой Никола Йокич — оформил в матче трипл-дабл с 17 очками 12 подборами и 13 результативными передачами.

В составе «Лейкерс» наиболее результативными оказался лёгкий форвард Леброн Джеймс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 25 очками и девятью подборами.

Отметим, в следующем матче «Денвер» 17 января дома сыграет с командой «Юта Джаз», с которой «Лейкерс» сыграют днем позже.