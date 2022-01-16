Берлин, 16 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Власти ряда стран Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» вновь ужесточают ограничительные меры. Об этом сегодня, 16 января, сообщают евросоюзные СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Новые штамм «Омикрон» распространяется стремительно и его фактически невозможно остановить. Заражаясь штаммом «Омикрон», человек начинает распространять коронавирус практически сразу, а какие-либо симптомы могут появиться после второго дня заражения. При этом тяжесть коронавирусной инфекции при заражении штаммом «Омикрон» в среднем существенно ниже, чем при заражении предыдущем штаммом «Дельта».

Тем не менее власти стран Евросоюза продолжают ужесточать ограничительные меры.

Так, в Германии из-за «Омикрона» власти заставляют граждан носить маски только определенного типа. Фактически речь идёт о респираторах с определенной степенью защиты, которые существенно дороже обычных медицинских масок. Непривитым гражданам и тем, кто не перенес COVID-19, закрыт доступ во все общественные места.

Во Франции перестают действовать санитарные пропуска у тех, кто не сделал третью прививку, а таких в стране более полумиллиона человек.

В Греции с 16 января начинают действовать штрафы для тех граждан старше 60 лет, кто так и не сделал прививку против коронавируса. В январе штраф будет равняться 50 евро, а с 1 февраля уже 100 евро.