16 января 2022 | Время чтения 9 мин

Александр Мазурицкий, , 14:00 — REGNUM Напомним о том, что 24 декабря 2021 года Департамент культуры принял решение о кардинальном реформировании учреждений культуры столицы. Итогом этой реформы должно стать ликвидирование сосредоточенных в округах города клубов, домов культуры и присоединение их к централизованным библиотечным системам. На основании слияния этих учреждений в каждом округе создаются так называемые Государственные бюджетные учреждения города Москвы «Объединение культурных центров». Одним росчерком пера учреждения, разные по своему функционалу, кадровому составу, формам и методам работы и т.п., объединяются в доселе неизвестную структуру.

Вальтер Фирл. Наслаждение чтением

Прежде чем продолжить повествование, позволю себе сделать небольшое лирическое отступление. Мне всегда было интересно, что случается с людьми там, за дверьми больших кабинетов, когда они занимают начальственные кресла. Почему у значительной части наших чиновников происходит деформация личности? Почему люди становятся для них пешками, которые можно переставлять с места на место в какой-то ведомой только управленцам нескончаемой многоходовой игре?

Представил, как накануне Нового года десятки людей в клубах и домах культуры узнали о «новогоднем подарке» и своём неопределённом будущем. Потом московские чиновники, сделав своё дело, довольные собой, отправились к новогодним столам. А ошарашенные от новости работники клубов и домов культуры с «праздничным» новогодним настроением пришли к своим семьям. Видимо, всё-таки есть там, за высокими дверьми, какая-то своя, неведомая нам тайна.

Что нам известно о данной ситуации? На запрос Министерства культуры России с просьбой пояснить ситуацию и предоставить возможность ознакомиться с приказом, Департамент культуры ответил отпиской. В библиотечном сетевом пространстве опубликовано обращение Российской библиотечной ассоциации, которая не могла не высказать тревогу по поводу сложившейся ситуации. Позволю привести некоторые выдержки из этого документа:

«Создаваемое «Объединение культурных центров» формально выводится из сферы прямого действия Федерального закона о библиотечном деле. Именно это мы наблюдаем в ситуации деятельности библиотек в рамках Культурно-досуговых учреждений (КДУ), существования библиотек в качестве структурных подразделений в учебных заведениях и т.п. Их статус приводит к тому, что они оказываются вне сфер действия государственных программ поддержки библиотечного дела».

А вот это уже не может не вызвать тревогу за судьбу отечественного библиотечного дела:

«Чрезвычайно важно отметить: решения, принимаемые в Москве, из-за статуса особого субъекта Российской Федерации выходят по своему значению за рамки частного случая, и, так или иначе, оказывают влияние на ситуацию в стране. В данном случае принятое решение, и в силу специфики Москвы как мегаполиса со своей особой структурой учреждений культуры, включая библиотеки, и в силу указанных в данном заявлении причин, не может не рассматриваться как образец при принятии решений по развитию библиотечных сетей на региональном уровне».

Интересно другое. Департамент культуры города обязал директоров ЦБС в срочном порядке переделать уставы библиотек. Остаётся непонятной причина поспешности реформаторов. Может, такая скорость нужна для того, чтобы обратной дороги уже не было? Библиотекари ― люди дисциплинированные, и, взяв под козырёк, тотчас начали перекраивать уставы. Понесли их в налоговую инспекцию…, и тут их ждала полная неожиданность. Видимо, чиновники забыли известную поговорку о том, в каких случаях нужна спешка. Налоговики завернули все новые уставы ЦБС (хорошо, что хоть где-то остались профессионалы). Причина ― нарушение порядка действий. Квалифицированные управленцы знают, что сначала надо было провести соответствующие процедуры по ликвидации клубных учреждений, объявить о реорганизации библиотек. На месте руководителя Департамента культуры города А.В. Кибовского я бы уволил руководителя юридической службы. Нельзя так подставлять своё руководство, с такими юристами можно попасть в ещё более неприятную ситуацию.

Александр Кибовский Дарья Антонова © ИА REGNUM

К сожалению, реформаторская деятельность руководителей сферы культуры столицы изобилует печальными страницами. Это и кадровые чистки директоров музеев и библиотек времён бывшего руководителя Департамента культуры С.А. Капкова. Не хочется вспоминать и те пертурбации, которые претерпела библиотечная сеть города. Например, чего стоит рождённый реформаторами неизвестный библиотечной теории и практике термин «учреждение библиотечного типа». Слава Богу, что на этом реформаторы остановились и не стали создавать учреждения театрального и музейного типа.

Сергей Капков Svklimkin

К вопросу о трансформации московских библиотек мы обратились сегодня вовсе не случайно. В последнее время создаётся впечатление, что между Москвой и Московской областью происходит какое-то негласное соревнование, кто добьётся больших успехов в процессе реформирования всего и вся. Недавно заместитель министра культуры Московской области И.Е. Морковкина обратилась с письмом к главам муниципальных образований о переформатировании библиотек. Видимо, слова «оптимизация» и «реорганизация» уже исчерпали свой ресурс. Так как все поняли, что за этими словами скрывается обычное сокращение, подмосковные чиновники решили употребить слово «переформатирование». Позволю сделать реверанс в сторону подмосковных управленцев ― в отличие от своих московских коллег, они не стали скрывать истинные цели своих действий. Поступили иначе, обозначив свой посыл благородной целью, заключающейся в переводе высвободившихся помещений в жилой фонд для учителей, врачей и работников культуры, другие же помещения передать клубам активного долголетия, фитнес-залам и т.д.

Сначала порадовался за подмосковных учителей, врачей и работников культуры, но память, к сожалению, сразу опустила на грешную землю. Вспомнилось, сколько таких «благородных» посылов было на моём веку, и чем они заканчивались. Ох уж эти реформаторы. Когда-то задумался над тем, а почему мы так «без руля и ветрил» бросаемся необдуманно в реформаторские пучины? Потом нашёл простой ответ ― за проваленные реформы никто не отвечает. В случае удачи ждут награды, повышения по службе и прочие преференции, а не получилось — «звиняйте», виноваты, исправимся, учтём, будем работать лучше и т.д. Самое большое «наказание», когда реформатора пересаживают с одного начальственного места на другое. Не справился здесь — надо дать шанс справиться на другом месте.

Ситуация относительно библиотек в Московской области не возникла сама по себе, это результат давней болезни управленцев сферой культуры региона. Казалось бы, ко всему этому надо привыкнуть, но очень не хочется. Наверное, многие уже не помнят борьбу в 2014 г. сотрудников Московской областной детской библиотеки с министром культуры области О. А. Рожновым, когда практически была уничтожена областная детская библиотека ― методический центр детских библиотек региона.

Олег Рожнов Московская областная дума

Безусловно, в целом ряде регионов есть проблемы, связанные с системой библиотечного обслуживания населения. Автор статьи понимает, что процесс реформирования необходим, но именно реформирования ― грамотного, умного, с привлечением специалистов, прогнозированием возможных рисков и т.д., а не стремление добиться сиюминутного сомнительного результата. Когда московские и подмосковные чиновники, не вникая в сущность того, что такое библиотека в современном мире и какие задачи она должна решать, начинают систематически корёжить библиотечную систему своих регионов, то становится не просто печально, а начинает охватывать отчаяние. И в Москве, и области есть много замечательных профессионалов, которых не только не слышат, а просто не хотят слышать. Их приучили безропотно воспринимать непродуманные нововведения и расписываться в документах, которые готовили специалисты, далёкие от мира библиотек.

У читателя не должно создаться представление, что так происходит по всей России. По-хорошему завидую Санкт-Петербургу. Там в системе управления культурой и в управлении библиотеками есть грамотные специалисты, которые действуют в теснейшем взаимодействии, и они умеют слышать друг друга. Там есть директор Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского, замечательный профессионал Зоя Васильевна Чалова, и есть «Петербургское библиотечное общество», президентом которого она является. Трудно представить, чтобы в этом городе происходило то, что происходит с библиотеками Москвы и Подмосковья.

Там, где работают грамотные и профессиональные управленцы, там, где существуют партнёрские отношения, там и библиотеки работают с полной отдачей. Для меня образцом таких отношений является Белгородская область. Как тут не вспомнить директора Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Надежду Петровну Рожкову. Когда белгородских библиотекарей не устроили федеральные нормативы формирования библиотечной сети, Наталья Петровна предприняла попытку донести до органов власти своё несогласие. И власть её поддержала. В области были приняты свои нормативы. Трудно представить такое в Москве или области. А ведь во многих регионах именно эти нормативы стали первопричиной сокращения библиотечной сети.

Помню встречу с замечательным начальником управления культуры города Благовещенска, а ныне заместителем мэра города Викторией Андреевной Хопатько. Во время совместного посещения городских библиотек меня поразило то, что она досконально знает, чем дышит каждая библиотека. Во время моих отдельных встреч с коллегами я ещё больше убедился, что она настоящий лидер библиотек региона.

Виктория Хопатько Администрация г. Благовещенска

А директор Департамента культуры Владимирской области, любимица всех библиотекарей региона Алиса Михайловна Бирюкова. Для меня она является одним из эталонов управленца сферой культуры. Прекрасно понимаю, что и в других регионах найдутся такие профессионалы. Я просто написал о тех людях, которых знаю лично.

Алиса Бирюкова Департамент культуры Владимирской области

Позиция московских управленцев сферы культуры, а теперь ещё примкнувших к ним управленцев культурой Подмосковья, идёт вразрез с нынешней политикой в области библиотечного дела федерального центра.

Могу только повторить то, что писал в своей прошлой статье, посвящённой московским библиотекам, когда отмечал, что нынешние успешные действия в области библиотечного дела Министерства культуры России во многом определяются тесным взаимодействием с профессиональным сообществом. Совместными усилиями министерства и профессионального библиотечного сообщества была разработана и 13 марта 2021 г. принята «Стратегия развития библиотечного дела на период до 2030 года». Зафиксированное в этом документе явно противоречит тому, что происходит в регионах, которым посвящена данная статья.

Безусловно, никто не оспаривает право субъекта и муниципальных органов власти принимать самостоятельные решения относительно реформирования региональных и муниципальных учреждений культуры. Но в своём реформаторском угаре не стоит забывать, что мы живём в федеральном государстве, а не в удельных княжествах.

Можно только сожалеть, что в соответствии с существующим законодательством у федерального министерства нет достаточных ресурсных возможностей для изменения ситуации. Хотелось бы надеяться, что происходящее в двух регионах станет объектом рассмотрения Комитета по культуре Государственной думы Российской Федерации и Общероссийского народного фронта. Кто-то же должен остановить этот крестовый поход на библиотеки.

Руководители библиотечной сферой на уровне регионов и муниципалитетов должны чётко осознавать, что библиотеки ― это не обуза для регионального и муниципального бюджета, а стратегический ресурс государства. Любые непродуманные эксперименты над образованием, наукой, культурой таят в себе тяжёлые последствия, ведущие к духовному перерождению и нравственному оскудению общества. Эти последствия придётся расхлёбывать годами.