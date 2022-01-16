Вашингтон, 16 января, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Съёмочная группа продолжения фильма «Нулевой контакт» с Энтони Хопкинсом посетила Антарктиду в ходе работы над проектом. Об этом сообщил режиссёр фильма Рик Дагдэйл в интервью порталу Deadline.

Oceanbook.at В Антарктиде

Дагдэйл рассказал, что в Антарктиду отправилась команда из 15 человек. Они провели там шесть дней, отсняв требующиеся для фильма эпизоды. Исполнитель главной роли — 84-летний актёр Энтони Хопкинс — не был задействован в съёмках этих сцен.

Режиссёр отметил, что команда тщательно подготовилась к съёмкам в Антарктиде. В частности, перед этой поездкой съёмочная группа получила инструкции от полярного исследователя и фотографа Себастиана Копленда.

Триллер «Нулевой контакт» вышел в 2021 году. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции при создании фильма в 2020 году широко использовались технологии видеосвязи. Съёмки прошли в 17 странах мира.