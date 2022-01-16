16 января 2022 | Время чтения 4 мин

Судя по ценам на крупу и овощи, Алтайский край теперь сложно назвать «житницей России».

Светлана Шаповалова, , 12:28 — REGNUM Известие о существенном (более 100 рублей за пачку) подорожании гречки в Алтайском крае — регионе, который обещал накормить ею всю страну — спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди полагают, что дело не только в инфляции. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии, опубликованные в группах «Инцидент Барнаул» и «Барнаул22» («ВКонтакте») и («Одноклассники»).

Алтайский край Иван Шилов © ИА REGNUM

»Писали же, что гречки заготовили хорошо, зачем цены-то подняли?» — спрашивает Лилия Плотникова.

«Лидия, это бизнес! Довольно выгодный», — отвечает Алексей Дубровин.

«Алексей, Томенка (губернатор Алтайского края Виктор Томенко — прим. С.Ш.) сказал, что им заработать надо. Наверное, могут и до 200 понять. Томенко не против», — иронизирует Александр Пасин.

Виктор Томенко Официальное интернет-представительство президента России

«Фермеры сдают гречиху по 43−47 рублей за килограмм. Остаток — это наценка переработчика и магазина», — информирует Михаил Курсов.

«Михаил, 47 р. с поля. 15 р. доставка примерно, солярка 55 р. (запчасти соответственно). Хранение, обработка по сортам даже в промышленных масштабах будет выходить 20 р. за кг ±. Заводу тоже нужно продать с наценкой. Я работал на производстве торговым и примерно знаю, сколько маржинальность.

Ещё накидываем 15−20 р. Уже выходит 102 р., и это только она ушла с завода. Дальше она попадает к дистрибьютерам, которые делают ещё свою наценку 15 р., ТК зп платить всем надо. Ну и магазин минимум 30% крутит и простыми вычислениями получает 152 р. И это я грубо всё посчитал, многие магазины и больше крутят», — рассуждает Максим Киселёв.

«Икра гречневая», — шутит читатель ИА «Амител».

»Нет денег на гречку, ешьте макароны. Они 40 р стоят. Или картошку посадите. Чего вы разнылись. Прям суперважный продукт — гречка», — заметил другой участник дискуссии.

«Что за бред?! Алтайский край — ведущий поставщик на рынок России гречихи, но и теневые рынки не прочь погреть руки об эту переоцененную крупу… Нигде в России не поднимается до такой цены стоимость на эту крупу…

Выгодней продажа за рубеж, только этим можно объяснить рост этой каши, так как в Алтайском крае её никто не ест, а если ест, то очень редко…» — замечает Владимир Шампоров.

«Причина — экспорт! Давно пора границы прикрыть и пожить для себя», — считает Александра.

«Судя по гречке, инфляция за год 25 процентов», — иронизирует РФ.

«Несколько лет назад уже было повышение на гречку. Я не покупала из принципа. Потом цена упала. Теперь та же хрень. Бананы везут хрен знает откуда, и стоят 70 р. А гречка под носом растёт, и такая цена. Этому дурдому есть хоть какое то логическое объяснение?» — кипятится Наталья.

«Да просто не нужно ее покупать какое-то время, а если нет спроса, то и цены вниз пойдут!» — предлагает С.

«Губернатора надо менять», — считает Игорь Дружилов.

«Сейчас проиндексируют пенсии, и, думаю, цены ещё поднимутся», — отмечает И.

«У нас 120 р. гречка. Тальменский район», — информирует Светлана Чусовитина.

«Сегодня в «Мария-Ра» гречка «Националь» 800 гр. — 184 рубля», — развивает тему Ольга Метальникова.

«А свекла — 50 руб, морковь — 90… Где этому найти объяснение?! Уж что-что, а эти овощи всегда стоили копейки! Ужас что творится!» — отмечает «Ольга Алтай».

«Да не только гречка подорожала, все крупы подорожали, а если ещё конкретней, все подорожало», — поддерживает Татьяна Янчук.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Цена гречки в закупе у фермеров сейчас перескочила за 50−60 рублей за кг, неочищенной. При производственных издержках и извлечении хотя бы 10−15% прибыли, гречка дорожает до 80−90 рублей за кг. Год назад была по 35−40 в закупе.

А почему такой разброс цен закупа — это всего лишь политика руководства сельскохозяйственного региона, которому, если честно, н… на все движения в этой отрасли… И так же на народ, который платить за местные продукты стал в два раза больше», — считает Михаил Хапёрский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где по итогам уборочной кампании в 2021 году собрали рекордный урожай гречихи, килограмм гречневой крупы впервые стал стоить дороже ста рублей.

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