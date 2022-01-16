Омск, , 12:03 — REGNUM В Омской области синоптики прогнозируют ухудшение погоды 17 января. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

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Местами по региону ожидаются снегопады, метель, на дорогах снежные заносы. Ветер усилится до 17−22 метров в секунду. Местных жителей в связи с этим призвали быть осторожными на улице.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Не отпускайте детей на улицу, не оставляйте одних без присмотра», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае новая рабочая неделя начнётся с оттепели. Местами 17 января столбик термометра поднимется до 0 градусов.

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