Печоры, Псковская область, , 12:18 — REGNUM В лобовом ДТП на Псковском шоссе в Печорах погибли трое мужчин в возрасте от 52 лет до 21 года, и две девушки, самой младшей — 19 лет. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Смертельное ДТП в Псковской области Пресс-служба УМВД по Псковской области

Ранее ИА REGNUM сообщало, что смертельное ДТП произошло в 09:00 мск 16 января на Псковском шоссе в Печорах. Лоб в лоб столкнулись Audi и Волга.

«Водитель «Волги» — 52-летний мужчина, в Audi — водитель 24-летний молодой человек, а также пассажиры: 21-летний мужчина и 19-летняя и 21-летняя девушки», — уточнили в ведомстве данные о погибших.

По факту ДТП начата проверка.

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