Даллас, США, 16 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно обыграл команду «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cristina Ruiz Unnika Лука Дончич

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс — центр» в Далласе и закончилась со счетом 108:92 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал словенский защитник «Далласа» Лука Дончич, который остановился в шаге от дабл-дабла с 23 очками и девятью подборами.

У «Орландо» наиболее результативными оказались немецкий форвард Мориц Вагнер, центровой Робин Лопес и защитник Джелен Саггс, которые набрали по 16 очков во встрече каждый.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 18 января дома сыграет с командой «Оклахома-Сити Тандер», а «Орландо» в этот же день в гостях встретится с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».