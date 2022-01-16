Магнитогорск, Челябинская область, 16 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области неадекватный гражданин напал на автомобилиста с ножом. Мужчина в результате скончался, пишут СМИ.

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

По данным изданий, преступление было совершено 14 января. Двое граждан ехали в автомобиле и в этот момент неизвестный настойчиво потребовал от них остановиться. Когда люди вышли из машины, то налётчик зарезал водителя. Мужчину доставили в больницу, но он скончался.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.