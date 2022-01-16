Афины , 16 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Штрафы гражданам Греции, не привитым от COVID-19, будут автоматически выписываться с 17 января, передает iEidiseis.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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Мера будет применяться к гражданам старше 60 лет, не записавшимся на первую прививку. Штрафы будут оформляться после необходимых проверок Независимым управлением госдоходов и подтверждаться в налоговой службе.

При этом они не будут вычитаться из пенсий.

В январе 2022 г. сумма штрафа составит 50 евро, в последующие месяцы — увеличится до 100 евро.

Штрафоваться будут те, кто постоянно живут в Греции, родились до 31 декабря 1961 г., но не привились до 16 января 2022 г. От штрафов будут освобождены те, кто перенес COVID-19 в последние 180 дней, и те, у кого есть доказанный медотвод.