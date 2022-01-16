Москва, , 11:43 — REGNUM Депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») возмущена масштабными полномочиями комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

Дмитриева обратила внимание на то, что действующее законодательство «фактически даёт возможность вне парламента, благодаря действиям отдельной комиссии, специально созданной, вне процедур по рассмотрению бюджета, которые установлены Бюджетным кодексом, и вне тех прав, которые даны депутатам Конституцией, перераспределять большое количество бюджетных средств».

«То есть практически нет никакого предела: 2 трлн рублей — это 10%, можно перераспределять за счёт того права, которое дано, — по 10% от госпрограмм министерств и ведомств, всю программу, ФАИП, можно перекроить без включения новых объектов и ещё можно перечислять средства в резервный фонд и через резервный фонд тоже осуществлять перераспределение», — указала Дмитриева.

По ее мнению, обоснованные нормы в условиях кризиса, в том числе пандемийного, были оправданы.

«Но фиксировать эти нормы навсегда в Бюджетном кодексе, на мой взгляд, противоречит вообще функциям парламента, которые определены Конституцией», — подчеркнула депутат Госдумы.

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