Ростов-на-Дону, 16 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону полностью потушили пожар на складе с прикормом для рыб. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 16 января.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар на складах в Краснодаре

Полная ликвидация пожара на улице Локомотивной объявлена в 11:15 мск, уточнили в ведомстве.

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ИА REGNUM сообщало, что пожар вспыхнул ранним утром 16 января. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работали более 100 человек и около трёх десятков единиц техники.