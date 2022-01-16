Вашингтон, , 11:37 — REGNUM США следует обратить внимание на катастрофические показатели смертности от СOVID-19, а не искать изъяны в других странах. Об этом заявил китайский журналист Ху Сицзинь, пишет Global Times.

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По его мнению, США постоянно пытаются отвлечь людей от катастрофической ситуации со смертностью от COVID-19, выискивая изъяны в других странах. К примеру, The New York Times опубликовала статью, в которой описывался недавний случай, когда в городе Сиань беременная женщина умерла на пороге больницы — т.к. она была без теста на COVID-19 и не получила медпомощь своевременно, передает ИА Красная Весна.

«New York Times пытается изобразить Китай бесчеловечной страной, подобной нацистской Германии…», — заявил Ху и напомнил, что в США от COVID-19 умерло уже более 800 тыс. человек ‑ и эту «страшную цифру власти США пытаются всячески замылить».