Москва, 16 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Входящий в состав госкорпорации «Ростех» холдинг «Швабе» передал заказчику зеркала для нового турецкого телескопа Обсерватория Восточной Анатолии (DAG). Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

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Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла изготовили для новой турецкой обсерватории вторичное зеркало диаметром 764 мм и третичное зеркало с рабочей поверхностью 890×650 мм. Зеркала переданы бельгийской компании AMOS, которая также участвует в создании турецкой обсерватории.

«Изготовленные зеркала в составе телескопа гарантируют исключительную детализацию изображения с чётко выраженной структурой. Таким образом, учёные смогут проводить высокоточные исследования галактик, звёздообразований, планет и экзопланет», — отметил генеральный директор «Швабе» Алексей Патрикеев.

Расположенная вблизи города Эрзурум обсерватория DAG станет главным телескопом Турции и одним из крупнейших телескопов Европы. Обсерватория возводится в горах Каракая на высоте 3170 метров. Комплекс DAG будет использоваться для астрономических наблюдений в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.