Москва, , 11:30 — REGNUM Все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на аэродром Чкаловский (Подмосковье). Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.

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19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ (18 Ил-76 и один Ан-124) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром Чкаловский, отмечается в сообщении.

Ранее генсекретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что новый всплеск беспорядков в Казахстане «вряд ли возможен».