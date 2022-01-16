Милуоки, США, , 11:30 — REGNUM Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» переиграл команду «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Паскаль Сиакам в составе баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» (сс) Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 96:103 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, который оформил в матче трипл-дабл с 30 очками, 10 подборами и 10 результативными передачами.

В составе «Милуоки» наиболее результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 30 очков во встрече.

Отметим, в следующем матче «Торонто» 18 января на выезде сыграет с командой «Майами Хит», а «Милуоки» в этот же день также гостях встретится с клубом «Атланта Хоукс».