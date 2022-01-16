Луганск, 16 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Власти Украины не отказываются от организации провокации на линии фронта в Донбассе — в район конфликта были переброшены три снайперские группы, подготовка которых осуществлялась иностранными специалистами. Об этом сегодня, 16 января, заявил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

По его словам, три снайперские группы ВСУ были переброшены в район населенного пункта Светлодарск, расположенного в непосредственной близости от линии фронта. Мазейкин уточнил, что снайперы прибыли в зону ответственности 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Обучение этих снайперов проводили литовские специалисты.

«По данным нашей разведки, в зону ответственности 30-й омбр в район населенного пункта Светлодарск прибыли три снайперские пары, прошедшие обучение у литовских инструкторов», — рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР.

Также Мазейкин отметил, что для организации провокации были привлечены журналисты украинских телеканалов «Дом» и ICTV. Они должны будут фиксировать ответный огонь со стороны войск ЛНР, который те вынуждены будут вести на обстрелы украинских снайперов.

Мазейкин подчеркнул, что любые попытки украинских карателей совершить провокации будут немедленно пресекаться.