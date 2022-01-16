Сан-Хосе, США, 16 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол латвийского форварда «Шаркс» Рудольфа Балцерса (8-я минута), «Пингвинз» ответили шайбой Криса Летанга (11-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Джейка Гюнцеля (61-я).

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 18 января на выезде сыграет с клубом «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в этот же день встретится дома с командой «Лос-Анджелес Кингз».