Берлин, 16 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Поголовье свиней в Германии значительно сократилось в 2021 г. — до самого низкого уровня за последние 25 лет. При этом в Великобритании — наоборот, производство свинины достигло рекордного уровня с 1999 г. Об этом пишет Nieuwe Oogst.

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По данным Федерального статуправления ФРГ, в этой стране на конец 2021 г. содержалось 23,6 млн свиней — это на 9% меньше, чем годом ранее. Поголовье свиноматок сократилось меньше — на 7%, и составило 1,57 млн голов.

Отмечается, что немецкое свиноводство пострадало от африканской чумы свиней. Из-за вспышек АЧС некоторые страны запретили импорт свинины из Германии.

А в Великобритании свинины в 2021 г. произвели 1,02 млн тонн, что является самым высоким показателем с 1999 г. Несмотря на проблемы, стоящие перед сектором, производство выросло на 4% в 2020 г. В 2021 г. поголовье достигло 11,1 млн голов, пишет ИА Красная Весна.