Красноярск, , 11:09 — REGNUM В Красноярске рано утром 16 января произошло смертельное ДТП. 26-летний водитель на Lada Granta сбил переходившего дорогу 66-летнего мужчину, сообщает телеканал TVK6.

Светофор под ногами Пресс-служба администрации Волгограда

По данным регионального управления ГИБДД, пенсионер пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. При этом он был одет в тёмную одежду, поэтому водитель не успел затормозить.

В результате пешеход скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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