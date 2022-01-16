* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:06 — REGNUM Сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили слезоточивый газ против участниц акции протеста в Кабуле (Афганистан). Об этом 16 янвря передает Aamaj News.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Женщины вышли на акцию протеста, требуя обеспечения своих законных прав. Для разгона манифестанток талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили слезоточивый газ, отмечается в сообщении.

После прихода к власти в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел ряд ограничений в отношении женщин. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили доступ девочек в школы.