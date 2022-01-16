* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 16 января, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили слезоточивый газ против участниц акции протеста в Кабуле (Афганистан). Об этом 16 янвря передает Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Женщины вышли на акцию протеста, требуя обеспечения своих законных прав. Для разгона манифестанток талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применили слезоточивый газ, отмечается в сообщении.

После прихода к власти в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел ряд ограничений в отношении женщин. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили доступ девочек в школы.