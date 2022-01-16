Париж, 16 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная корпорация Renault планирует полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в странах Евросоюза к 2030 году, заявил генеральный директор Renault Лука де Мео. Об этом сообщает портал Electrek.

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В июле 2021 года в Евросоюзе начали рассматривать пакет предложений по борьбе с климатическими изменениями. Эти предложения предусматривают полный отказ от продаж новых автомобилей с ненулевым уровнем выбросов к 2035 году.

Данное предложение ещё не вступило в силу, однако многие автопроизводители уже представили планы по поэтапному прекращению продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в странах ЕС. Соответствующее заявление сделал и генеральный директор Renault.

Лука де Мео рассказал, что в компании разработали стратегию, предусматривающую расширение линейки электромобилей Renault Group. В рамках этой стратегии Alpine станет брендом, полностью ориентированным на электромобили.

Продажи авто с ДВС основного бренда Renault в ЕС могут прекратиться уже в 2030 году. При этом компания рассчитывает дольше производить такие авто в рамках дочернего бренда Dacia.