Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM В Ростовской области в течение дня 16 января ожидается небольшой снег и мокрый снег, а также сохранится достаточно сильный ветер. Об этом сообщается на сайте донского управления МЧС России.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

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Местами на Дону синоптики прогнозируют метель, на дорогах — гололедицу. Днём скорость ветра составит 12−14 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров покажут не более −2…−7 градусов, в южных районах — до +1 градуса.