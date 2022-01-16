Глендейл, США, , 11:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» разгромил с нулевым счетом команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

Игра проходила на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 0:5.

В составе победителей шайбами отличились оформивший в матче дубль Натан Маккиннон (26-я минута, в большинстве и 60-я), также отметившийся дублем финский форвард Микко Рантанен (31-я и 35-я) и Назем Кадри (33-я).

Российские форварды «Колорадо» Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин не отличились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо Эвеланш» 20 января на выезде сыграет с клубом «Анахайм Дакс», а «Аризона» в этот же день также в гостях встретится с командой «Нью-Джерси Дэвилз».