Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Транснациональная корпорация Microsoft заявила, что компьютерные системы некоторых украинских правительственных учреждений якобы подверглись заражению вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под вирус-вымогатель. Об этом сообщает сегодня, 16 января, в блоге корпорации Microsoft.

Киберпреступность

Напомним, что ранее украинские власти начали раздувать скандал из-за того, что правительственные сайты якобы подверглись кибератаке со стороны России. Обвинения являются абсолютно голословными и не содержат никаких доказательств. По всей видимости их цель — в очередной раз попытаться дискредитировать Россию, особенно на фоне непростых российско-американских переговоров о стратегической стабильности.

Западные страны активно поддержали Украины в распространении обвинений в адрес России о якобы имевших место кибератаках. Корпорация Microsoft также включилась в этот процесс.

По заявлениям специалистов Microsoft, украинские правительственные сайты подверглись комплексной атаке, замаскированной под вирус-вымогатель. Однако вредоносной ПО не просто вымогает деньги, но и якобы может вывести зараженную правительственную компьютерную систему из строя.

«Сегодня мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительствомУкраины. ПО маскируется под программу-вымогатель, но в случае активации злоумышленником может вывести зараженную компьютерную систему из строя», — сказано в сообщении в блоге Microsoft.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к кибератакам на украинские правительственные системы.