Пекин, 16 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Власти Пекина (Китай) ужесточают ограничительные меры из-за вспышки COVID-19, пишет Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Власти прилагают все усилия, чтобы в преддверии Зимних Олимпийских игр в Пекине не произошла крупная вспышка COVID-19.

Так, власти заблокировали район Хайдянь, и намерены ужесточить карантинные правила. Прежде всего чиновники обязали всех прибывающих в город из районов Китая среднего и высокого риска заражения проходить карантин и сдавать тесты на коронавирус.