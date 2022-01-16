Элиста, , 10:54 — REGNUM В Калмыкии в течение дня 16 января сохранится порывистый ветер до 18 метров в секунду. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте республиканского управления МЧС России.

Поваленное ветром дерево в Московской области. Балашиха Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По данным Калмыцкого гидрометцентра, 16 января местами ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют метель, гололед, налипание мокрого снега. Скорость ветра будет достигать 7−12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха в Калмыкии в дневные часы составит от — 3 до +2 градусов.