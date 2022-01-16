Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре грузовика и легковой автомобиль. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла рано утром 16 января. Вначале столкнулись «Вольво» с полуприцепом и МАЗ с полуприцепом. Затем водитель «Вольво» допустил столкновение с легковушкой «Шевроле Орландо». После этого в МАЗ врезалась другая автомашина «Вольво». Также в аварию попал грузовик «Скания» с полуприцепом, который экстренно затормозил, чтобы не столкнуться с впереди стоящими машинами и наехал на отбойник.

Пострадавших нет. Дорожные условия удовлетворительные, недостатков в этом плане не выявлено.