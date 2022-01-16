Ростов-на-Дону, , 10:47 — REGNUM 20-летний нападающий футбольного клуба «Ростов» Давид Тошевски досрочно вернётся из польского «Гурника» (Забже), цвета которого он защищает на правах аренды. Об этом сообщает интернет-портал sparkchronicles.com.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющейся информации, Тошевски оказался в числе нескольких игроков польской дружины, которые не поедут на зимний сбор в Турцию. Македонский нападающий за последние полгода пробыл на поле лишь три минуты. Всего же Тошевски получил игровое время в кубке Польши, забив голы в матчах с «Радомяком» и «Слез Вроцлав». Однако теперь он должен преждевременно вернуться в «Ростов», пишет интернет-портал.

ИА REGNUM сообщало, что Давид Тошевски перешел в «Ростов» из футбольного клуба «Работнички» Северной Македонии в 2020 году. Контракт действует до 30 июня 2025 года. Является игроком молодёжной сборной Северной Македонии.