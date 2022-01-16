Лондон, 16 января, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Сжечь висцеральный жир в районе живота поможет клубника, пишет Daily Express.

Клубника

Данный тип жира особенно опасен, т.к. выделяет опасные химические вещества, повышающие риск сердечного приступа. Он находится глубоко в брюшной полости и является результатом гормонального дисбаланса и генетики.

По данным исследователей из медцентра Wake Forest Baptist, растворимая клетчатка (из бета-глюкана и глюкоманнана) смешивается с водой, образуя гелеобразное вещество, которое замедляет скорость, с которой желудок высвобождает переваренную пищу в кишечник. Тем самым помогает избавиться от висцерального жира.

Высокая концентрация антоцианина, аминокислоты, снижающей уровень вредного холестерина, содержится в клубнике.