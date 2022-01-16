Канберра, 16 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Решение не удовлетворить апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, являющегося первой ракеткой мира, на решение об аннулировании его визы на въезд в Австралию принял австралийский федеральный суд. Об этом 15 января заявил глава судебной инстанции Джеймс Оллсоп в ходе оглашения решения суда, трансляция заседания которого велась на видеохостинге YouTube.

Andrew Campbell Новак Джокович

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В связи с этим сербскому спортсмену придётся покинуть Австралию. При этом ранее австралийские власти не убедили основания для медицинского отвода первой ракетки мира от вакцинации от COVID-19, наличие которой является обязательным для участия в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в расписание первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии был внесен матч с участием сербского теннисиста Новака Джоковича.

Напомним, в нынешнем году Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 31 января, сербский теннисист является его действующим победителем.