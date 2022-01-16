Нижний Тагил, Свердловская область, 16 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Авария произошла вечером 15 января на улице Алтайская, 25. Столкнулись «Лада Калина» и «БМВ Х2». По предварительным данным, водитель первой не предоставил встречному транспорту преимущества. Травмы получили сам водитель, женщина 1999 года рождения, а также двухлетняя девочка.

Установлено, что в машине «Лада Калина» перевозили семью из четырёх человек. При этом глава семьи заказал такси от торгового центра в сторону дома. Двое детей перевозились с нарушениями, взрослые также не были пристёгнуты ремнями безопасности. Были выявлены и многие другие нарушения. При этом за последний год водитель, имеющий стаж вождения 44 года, не привлекался за нарушение Правил дорожного движения.