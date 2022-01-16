Красногорск, , 10:41 — REGNUM Автомобиль ВАЗ в Подольске (Московская область) выехал на встречнрую полосу движения и врезался в иномарку. В результате ДТП три человека погибли, ещё трое — пострадали. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

Работа служб ГИБДД в Москве во время эпидемии коронавируса Дарья Антонова © ИА REGNUM

ДТП произошло на улице Кирова. Водитель, управляя ВАЗ, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Ауди».

В результате три человека погибли, трое — госпитализированы.

Обстоятельства выясняются.